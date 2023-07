Niccolò Ciatti | il papà dopo la sentenza in Appello | ' Questa giustizia non ci rappresenta'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Confermata la condanna per Rassoul Bissoultanov , una decisione che proprio non va giù aldi. La Corte d'Assise d'di Roma ha confermato i 23 anni di carcere al ceceno, ...

Confermata la condanna per Rassoul Bissoultanov , una decisione che proprio non va giù al papà di. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato i 23 anni di carcere al ceceno, ancora latitante , accusato dell'omicidio del 22enne che perse la vita in discoteca a Lloret de Mar, ...... il ceceno accusato di aver pestato e ucciso il 22enne di Scandicci (Firenze)nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori a una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. In primo grado ...I giudici della Corte di Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov , il ceceno che uccise a botte, commerciante 21enne di Scandicci (Firenze), nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017, all'esterno di una discoteca a Lloret de Mar, località della Costa Brava. Il killer, latitante da ...