Neymar multato per reati ambientali | ha deviato un fiume e rimosso alberi per fare un lago nella sua villa

(Di mercoledì 5 luglio 2023) I lavori hanno previsto “la deviazione e l’utilizzo di acque fluviali” e “la rimozione di vegetazione“. Il calciatore brasilianoè statoper 3,3 milioni di dollari per aver realizzato senza autorizzazioni unartificialesua, sulla Costa Verde di Rio de Janeiro. La stella del Psg non aveva la licenza ambientale, necessaria per questo genere di costruzioni. La decisione è stata presa dal procuratore generale municipale, Juraciara Souza Mendes da Silva, che ha ricevuto il rapporto di ispezione di 46 pagine dal segretario municipale dell’ambiente nel quale si evidenzia come siano stati eseguiti “lavori soggetti a controllo ambientale senza autorizzazione”. Il rapporto, redatto il 22 giugno a seguito di una segnalazione anonima, è stato firmato da due biologi, un ingegnere ...

