Netflix annuncia la quarta e ultima stagione di ”Sex Education” | sarà disponibile dal 21 settembre

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ladi Sexuscirà il 21solo su, in arrivo ladi SexPer gli abitanti di Moordaleunaricca di amore, risate, lacrime, amicizie, nuove (e vecchie) relazioni. Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati nei rispetivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Si uniscono al cast in questafinale ...

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Sex Education è stata candidata e ha vinto numerosi premi, incluso l'International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy. Sex Education 5 stagione non si fa: Netflix e la creatrice hanno dato l'annuncio in concomitanza con la notizia dell'uscita della quarta.