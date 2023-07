Necessaria la quattordicesima per i docenti perché statali Lettera

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Inviata da Mario Bocola - Non sarebbe il caso di corrispondere anche al personale docente che appartiene alla P.A. lache viene data a tutti i dipendenti pubblici degli altri comparti dello Stato? L'articolo .

... hanno commentato che correggere i cedolini è "una scelta giusta eda parte dell'Istituto di previdenza". Hanno ribadito che lamensilità non rappresenta un aumento e non è ...Correggere i cedolini è 'una scelta giusta eda parte dell'Istituto di previdenza - ... segretaria nazionale con delega alla previdenza - Ribadiamo che lanon è un aumento e ......alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio si evince che l'erogazione della... Spi Cgil, una scelta "giusta e" "Si tratta di una scelta giusta eda parte ...

Pensioni, Spi Cgil: “L'Inps provvederà alla revisione dei cedolini di luglio 2023" Sky Tg24

Aumenti degli importi mensili, nuove possibilità di uscita anticipata e ulteriori controlli: quali sono le novità pensioni attese per luglio ...Come sono cambiate e cambiano ancora le condizioni retributive dei lavoratori con aumenti stipendi e quattordicesima a luglio e non solo ...