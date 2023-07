(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tanguy, dopo una stagione in prestito alha fatto ritorno al Tottenham: il francese, però,in azzurro. Come la scorsa estate, anche questa sarà ricca di cambiamenti per i tifosi del. Questa volta, però, non dovrebbero essere i leader tecnici della squadra a lasciare gli azzurri, bensì coloro che non hanno avuto un ruolo fondamentale nella cavalcata scudetto. Tra i big, solo Kim è pronto a lasciare. Il difensore coreano ha svolto nella giornata di oggi la prima parte delle visite mediche con il Bayern Monaco e nei prossimi giorni arriverà anche l’ufficialità. Victor Osimhen, che a lungo è stato al centro di numerose voci di mercato, invece, pare destinato aancora all’ombra del Vesuvio. Per l’attaccante nigeriano, ...

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano,, ... ho capito che la realtà ha superato la fantasia, perchè nessuno di noiimmaginare la dimensione ...Ed ovviamente il gol scudetto nonche essere suo. Victor Osimhen of SSC Napoli points finger at camera during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on ...Al 22'si fa spazio per vie centrali, Locatelli arriva in ritardo e lo ferma con le cattive. Giallo cheessere risparmiato, intervento non veemente. All'83' Milik anticipa Lobotka in ...

Ndombele poteva restare al Napoli: spunta un retroscena di mercato Spazio Napoli

Non uno, ma due centrocampisti. Questa la necessità del Napoli, che ha perso Ndombele e vedrà fare le valigie anche a Demme ...Il difensore centrale austriaco non convince fino in fondo, con il Lens che tra l'altro non è disposto a cederlo. Gli azzurri, dunque, stanno valutando altri profili per sostituire Kim. A centrocampo ...