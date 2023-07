Nautica | al via la 10a edizione della Monaco Energy Boat Challenge

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Al via la decima. Appuntamento allo Yacht Club defino a sabato per scoprire nuove fonti di energia alternative nel mondocon l'apporto di università e realtà industriali. "è sempre stata la mecca dello yachting fin dal 1904, quando il Principato organizzò i primi raduni di moto", ricorda il segretario generale dello YCM Bernard d'Alessandri. "Siamo qui con 46 squadre, tanti studenti ma anche aziende. Questa è la più grande innovazione di quest'anno. C'è una forte relazione tra l'industriae le università perché gli studenti arrivano con tutta la passione e il desiderio di creare nuove soluzioni, ma ...

Madrina d'eccezione è l'attrice Sara Ricci, pronta a dare ilalla manifestazione inserita come decimo appuntamento di ASI Circuito Tricolore. La partecipazione all'Abruzzo Gran Tour e al Circuito ...... sulla variante Dolcevita sono disponibili dei cordoni di ispirazione, che sottolineano una ... Importante sottolineare che perdelle sue caratteristiche tecniche, in Italia la Topolino può ...... attorno alle 11:35 è avvenuto un grave incidente nei pressi della scuola diin Darsena , ... che hanno chiusodei Pescatori , dove è avvenuto il sinistro, per i rilievi di rito. Secondo le ...Mentre i sanitari si affannano con Emma e Leonardo, via dei Pescatori si riempie. È una delle arterie della nautica darsenotta, e chi si trova a passare dal luogo dell’incidente, un po’ per capire cos ...Viareggio, 4 luglio 2023 – Grave incidente davanti alla scuola di nautica in Darsena a Viareggio: due giovani fidanzati, un ragazzo 22 anni ed una ragazza 20 anni, viareggini, sono rimasti coinvolti i ...