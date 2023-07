Nato | von der Leyen in pole per la successione a Stoltenberg nel 2024 | Biden primo sponsor

... anche alla luce degli esiti dell'ultimo Consiglio Ue e in vista del prossimo verticedi ... In Ue c'è chi immagina un bis di Ursulader Leyen È con la convinzione che nei momenti di crisi ......alla luce degli esiti del Consiglio Europeo del 29 - 30 giugno e in vista del prossimo vertice... con Ursulader Leyen), ha fatto buon viso a cattivo gioco, dimostrando comprensione per la ...... appoggiando il rinnovo del mandato del capo della Commissione europea Ursulader Leyen e del segretario generale dellaJens Stoltenberg. Per saperne di più Il capo della Commissione ...Intensa settimana diplomatica in Europa, con Macron e Von der Leyen in Cina, la Finlandia che entra nella Nato e il rafforzamento della cooperazione energetica con gli Stati Uniti #StateOfTheUnion ...Ma anche l'Ucraina, che ambirebbe ad entrare a far parte della Nato, ha accolto con favore la decisione di mantenere in carica per un altro anno il segretario generale. Allo stesso modo, la presidente ...