Nations League Volley | quote e pronostico di Italia - Canada

Prosegue il cammino dell'Italia alladi volley. La vittoria contro il Brasile (3 - 1) è stata la sesta stagionale e ha portato gli azzurri al quinto posto nella classifica generale: mancano ancora tre partite da giocare e ...... l' Italia si prepara a scendere in campo contro il Canada per la seconda gara della terza e ultima week della fase preliminare di Volley. Con la vittoria di ieri l'Italia ha ...Ha conquistato una vittoria molto importante ai fini della classifica ed è in piena lotta per la qualificazione ai quarti di finale di Volleyball. Al momento l'Italia occupa il 6° ...

Dopo il successo sul Brasile gli azzurri di De Giorgi più vicini alle Finals.ROMA (ITALPRESS) - Dopo la bella vittoria contro il Brasile ...Domani, alle ore 9.00 italiane a Pasay City, affrontano la seconda sfida della 3a week con l'intento di dare seguito alla bella vittoria sul Brasile ed ipotecare la qualificazione alle Finals di Danzi ...