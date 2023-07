è in attesa del suo primo figlio con il compagno Andrea Zelletta , e ha deciso di raccontare passo per passo la sua gravidanza su Instagram, condividendo con i suoi follower (che sono ...ha dedicato delle dolci parole al compagno e papà della bambina che sta per nascere, Andrea Zelletta che, proprio oggi, domenica 2 luglio, compie 29 anni. L' influencer e il dj si ..., nota come la fidanzata di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, si è trovata al centro delle polemiche dopo aver pubblicato una foto su Instagram ...

Natalia Paragoni mostra il pancione a poche settimane dal parto. Ma i fan la attaccano: «Fai schifo, copriti» leggo.it

Natalia Paragoni è ormai vicina al parto, mancano poche settimane alla nascita della sua "carciofina" e il suo pancione è esploso. Da subito Natalia ha voluto mostrare le ...Natalia Paragoni ha voluto rispondere in prima persona a chi l’ha accusata di esibizionismo, condividendo un breve messaggio tra le storie.