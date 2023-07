Napoli | ufficiale il calendario degli azzurri | analisi sul cammino di Rudi Garcia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono stati pubblicati ufficialmente i calendari del campionato di Serie A 2023-2024 che prenderà il via il 20 agosto con il match, se venisse rispettata la prassi, tra Frosinone eche darà il via alla stagione dei campioni in carica allenata da. L’obiettivosarà quello di rinconfermare il tricolore sul petto e puntare alla vittoria dello scudetto e al superamento dei quarti di finale di Champions League. Il primo grande impegno per ilsarà alla terza giornata contro la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona. Prima del match contro i biancocelesti ci saranno Frosinone e Sassuolo con le quali sarà, dunque, obbligatorio portare a casa 6 punti per potersi approcciare al match contro la squadra di Sarri in maniera serena. Dalla 3ª giornata in poi ...