Napoli | rinnovo Osimhen | De Laurentiis medita un aumento d’ingaggio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il calciomercato estivo è partito, ma tra le fila delnon demordono alcune situazioni contrattuali tra cui quella legata aldi Victor. La fumata bianca attorno al prolungamento dell’attaccante non sarebbe ancora arrivata e nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Deavrebbe pensato a un’ulteriore strategia per trattenere il nigeriano. La novità nella testa del patron azzurro sarebbe quella di aumentare notevolmente l’ingaggio dell’ex Lille portando a casa altri due anni di contratto. De, pronti oltre 4 milioni di ingaggio perDopo una stagione da assoluto protagonista, l’attaccante delè definitivamente sbocciato finendo ...

... è sin troppo chiaro che son fatti l'uno per l'altro, che possono sposare i reciproci interessi : e quando il presidente dell'ha detto (" non è in vendita, se non davanti ad una offerta che ...L'ormai ex ds delè già stato alla Continassa per visitare la struttura, nei prossimi giorni ... Doppio obiettivo Juve a centrocampo: il prezzo di Milinkovic e KoopmeinersDopo ildi ...Osimhen, iltratta il prolungamento dell'attaccante nigeriano: ecco l'ultima idea di Osimhen Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra ile Calenda, ...

Rinnovo Osimhen: sacrificio del Napoli, l'offerta di De Laurentiis per convincerlo CalcioNapoli24

Il nigeriano ha sposato il club, bisogna ricambiare l’amore: ogni suo gol costa 170 mila euro, meno di Lautaro, Lukaku, Giroud, Vlahovic &co.Salutato Kim, Napoli attivo sul calciomercato: per il post Lozano, il sogno rimane Chiesa, ma De Laurentiis pensa a due alternative dalla Serie A ...