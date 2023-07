E Di Lorenzo è quel qualcosa in più che diventa evidente quando sidi calcio moderno: Di Lorenzo è il calcio moderno '. 'Amore inimmaginabile,e ilper sempre con me' In chiusura ...'C'è una frangia di noi che si comporta male: si accaparra le corse turistiche 'più ricche' e rifiuta i passaggi urbani che fanno guadagnare meno soldi. Ma è la minoranza. L'ho fatto anche io, e me ne ...De Lucadi ' sequestro del Pd in Campania ' e aggiunge: 'C'è una palude a Roma, gli uomini ... L'11 giugno, complice un impegno politico della segretaria dem a, i due si erano visti per un'...

Napoli, parla un tassista “pentito”: «Ecco come truffavo i turisti» ilmattino.it

CALCIOMERCATO - A un mese esatto dalla festa Scudetto a Napoli, Luciano Spalletti a margine di una premiazione organizzata a Certaldo, la sua città ...Spalletti racconta le sue emozioni e parla del suo futuro non chiudendo la possibilità di allenare la Juventus in futuro ...