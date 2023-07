Napoli | Kim ai saluti | visite mediche con il Bayern Tutte le cifre e i possibili sostituti

Commenta per primo Dopo tanta attesa, oggi inizia il primo giorno diMin - jae da nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano lascia ile, come anticipato qualche giorno fa e confermato da Sky, nelle prossime ore svolgerà la prima parte delle ...Il difensore centrale era uno dei nomi potenziali su cui si era mosso ilper sostituire. Ex difensore del Friburgo, Koch gioca nel Leeds. Classe 1996, piede destro e molto strutturato, era ...Ultim'ora di calciomercato , da Fabrizio Romano :Min - jae si è sottoposto pochi istanti fa agli esami medici come nuovo giocatore del Bayern Monaco . Ormai l'addio alsi può definire imminente, col club tedesco che ha già avvisato i ...Robin Koch ha scelto di tornare in Germania, a breve sarà un nuovo calciatore dell'Eintracht, club battuto dal Napoli agli ottavi di finale dell'ultima Champions.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...