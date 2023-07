Napoli-Kilman | il Wolverhampton tratta la cessione | c’è l’ok del calciatore

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Max, difensore del, potrebbe presto unirsi alL’offerta di oltre 30 milioni di euro e un ingaggio allettante sembrano aver convinto tutte le parti. CALCIOMERCATO. Ilè pronto a fare il grande salto per assicurarsi le prestazioni di Max, il difensore di talento delWanderers. Questa mossa arriva mentre il club cerca di sostituire Kim Min Jae, il cui passaggio al Bayern Monaco è praticamente concluso., nato nel 1997, ha impressionato nel corso delle ultime due stagioni in Premier League, diventando un elemento chiave nella retroguardia del Wolves. Queste prestazioni non sono passate inosservate, e ilha tenuto d’occhio il giovane difensore per diverse ...

Per quanto riguarda la clausola didel Wolverhampton invece, ilsta valutando se fare l'offerta o meno non al prezzo della clausola. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Profili da- 'Le Normand e, oltre a essere ottimi giocatori, sono la dimostrazione che ilin quel ruolo vuole puntare su un profilo di primissima fascia e su un giocatore maturo ...Il difensore, dopo un solo anno dall'arrivo in Serie A, ha deciso di lasciare il... Primo ma non per importanza Max, il quale sarebbe l'uomo scelto direttamente da Rudi Garcia per ...

Con Kim Min Jae che aspetta solo l'ufficialità del suo passaggio al Bayern Monaco, il Napoli è pronto a chiudere il colpo per sostituirlo in difesa. Il primo nome sulla lista, ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Tom Colomosse, giornalista ‘Daily Mail’ ...