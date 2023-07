Napoli | Idea per il centrocampo Arriva il vice Anguissa?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Frank, centrocampista classe 1995, ha militato nelnelle ultime stagioni calcistiche dove èto, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League. In questa sessione di mercato, però, gli scout azzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di talenti presenti sul mercato da L'articolo

... Selvino, Firenze e. "Due località di mar e, due di montagna e due città d'arte: un campione non di certo esaustivo né rappresentativo da un punto di vista statistico, ma che può dare un'...Prima di farlo, ovviamente, è sempre bene dare uno sguardo alla stagione passata, farsi un'... Akanji (Manchester City), Bastoni (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Di Lorenzo () ; ...... dove è stato penalizzato da un gruppo di 'cretini' che ha avuto la pessimadi rovinare la gara dei 400 ostacoli, Sibilio è tornato aper allenarsi e preparare tre grandi appuntamenti: il ...

Idea per il fine settimana: da Roma a Napoli, andata e ritorno Agenzia Nova

Il mercato è già nel vivo, con importanti novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Romano, ...Sentirsi offrire 20 milioni a stagione a 45 anni è una soddisfazione, ma Gigi BUFFON più che all'Arabia Saudita pensa al ritiro dal calcio giocato. A Parma lo vorrebbero ancora per dodici mesi, per ri ...