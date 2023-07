Napoli | Giuntoli top ma anche flop | da Younes a Leandrinho | passando per Manolas e Bakayoko

(Di mercoledì 5 luglio 2023) All’edizione odierna de Il Mattino, Guido Trombetti parla dell’addio di Cristianoal, ricordando i suoi meriti edi calciatori portati ae che non hanno avuto la stessa fortuna dei vari Kim e Kvara: “Nel caso avesse, come pure si racconta, seri e rispettabili problemi privati a spingerlo a tornare al L'articolo

... una volta che i divieti imposti dal contratto rotto col, l'allenatore toscando a glissato ... E a chi dice che andrà alla Juve perché ora c'è andato… è una equazione da ...Cristianovarcherà oggi, martedì 4 luglio, le porte della Continassa, dopo essersi liberato dal. E l'arrivo dell'ex dirigente azzurro fa ben sperare, che si è costruito la sua reputazione per ...Luciano Spalletti ha risposto alle domande su un suo possibile approdo alla Juve: le dichiarazioni dell'ex tecnico delLuciano Spalletti ha parlato all'evento 'Certaldo nel Pallone', rispondendo a chi lo voleva alla Juventus: "È chiaro che quando si vuole bene a qualcosa bisogna dare ascolto al sentimento e ...

Su Giuntoli la resa non è di ADL: è la Juve che s’è inchinata al modello Napoli Tutto Napoli

Sarà la favorita dello scudetto, perché rimarrà la squadra più forte, anche se il mercato ancora dovrà svilupparsi. Il Napoli ha sviluppato come società, per l’equilibrio economico e la sostenibilità, ...TORINO – Il colpo di mercato più importante dell’estate bianconera si chiama ancora Cristiano. Questa volta però non segnerà oltre 100 gol con la maglia della Juve, ma dovrà riportarla a vincere. Anch ...