Napoli e provincia | lame e manganelli nelle mani dei giovani

Spaccio di droga nel circolo intitolato alla Madonna del Carmine. E' quanto scoperto dai Carabinieri ad Arzano, indi. I militari hanno sottoposto a sequestro il circolo fondato nel 1912 in via Zanardelli. Durante un servizio di controllo del territorio, I Carabinieri della tenenza di Arzano hanno ...E' stato fondato nel 1912 il circolo intitolato alla Madonna del Carmine che i carabinieri della tenenza di Arzano, indi, hanno sottoposto a sequestro perchè utilizzato da un pusher 27enne per spacciare la sua droga. L'uomo, Riccardo De Rosa, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. I ...Le dispiace spiegarsi meglio 'C'è un Comune della, per esempio, che ha più Ncc autorizzati di. Le loro concessioni vengono emesse dai municipi. Insomma, le auto a noleggio con ...

Suv da 100mila euro rubato e ritrovato a Napoli: i ladri cambiano il telaio ma dimenticano il gps Fanpage.it

NAPOLI E PROVINCIA- Ancora lame al centro della cronaca in città e provincia. Nelle mani di giovani e giovanissimi. A volte per “gioco”, per scherzare con gli amici. O per colpire, con o senza motivaz ...NAPOLI – Ancora lame al centro della cronaca in città e provincia. Nelle mani di giovani e giovanissimi. A volte per “gioco”, per scherzare con gli amici. O per colpire, con o senza motivazioni. Sempr ...