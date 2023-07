Napoli e patologie sociali | due Questori “a confronto”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 4 maggio all’interno della rubrica Spigolature Uno va via, Alessandro Giuliano, destinato alla Direzione centrale anticrimine; l’altro, Maurizio Agricola, viene da Catanzaro, città capoluogo della Calabria. Entrambi con esperienze in territori che si potrebbero definire “di frontiera”, cioè al limite di ogni convivenza compatibile, che si distendono in aree molto antropizzate (dove la pressione della malavita organizzata fa pensare a un polipo sfuggente la cui testa appare inafferrabile). Giuliano è figlio di Boris ucciso da cosa nostra, a Palermo, quando qui dirigeva la Squadra mobile. Agricola, a parte gli incarichi già avuti in passato in via Medina a, ha diretto anche il commissariato di Castellammare zona in cui le radici camorristiche sono profonde e resistenti alle “terapie” più volte ...