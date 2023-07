Napoli | Di Lorenzo vicino al rinnovo | i dettagli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Giovanni Diè pronto a rinnovare il contratto con il: mancano gli ultimima l’accordo èGiovanni Diè pronto a rinnovare il contratto con il: mancano gli ultimima l’accordo è. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero già state definite le cifre dell’ingaggio ma non la durata che dovrebbe essere di 4 o 5 anni.

