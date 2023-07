Napoli | cosa manca per l'arrivo di Maxime Lopez

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tra i nomi caldi del mercatoc'è, centrocampista del Sassuolo. Rudi Garcia vuole portarlo in azzurro e la valutazione...

Un modulo, ed un sistema di gioco, che valorizza al meglio le mezzali,che nè Milan nè Roma potevano garantirgli. E tra doversi giocare un posto ae la certezza di essere centrale nel ...Quando ami una, come io ho amato, bisogna essere all'altezza dell'amore che ti viene dato". Tornando sull'annata da poco conclusa, Spalletti ritrova sensazioni straordinarie. "Ami ...Calciomercato- Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen non hanno nulla da nascondersi. Osimhen ha un contratto, quattro milioni e spiccioli, che scadrà nel 2025, ed una serie di bonus come racconta il ...

Cosa fare a Napoli nella settimana dal 3 al 8 luglio 2023: il Lunedì di ... Napoli da Vivere

'Impossibile ricambiare quello che mi ha donato la città', dice l'ex tecnico azzurro FIRENZE (ITALPRESS) - 'Il mio anno sabbatico ve lo ...«Con Martino non riuscivano ad ascoltarci da almeno 20 anni - spiega l’attore a Repubblica - sempre troppo presi da mille cose, da mille lontananze. Solo a Napoli sono possibili di questi miracoli.