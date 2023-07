Napoli | ADL lavora alle cessioni | diversi calciatori possono andare via entro la fine del mercato

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Rudi Garcia ha iniziato la sua avventura sulla panchina del. Dopo la presentazione, Aurelio De Laurentiis e l’natore hanno iniziato a programmare il, con il tecnico che vuole una squadra forte per puntare all’obiettivo prestabilito da parte del presidente: la finale di UEFA Champions League. Diverse saranno le, a partire da Kim L'articolo

Kilman -: offerta rifiutata dal Wolves Come racconta TMW, il centrale inglese classe '97 che gioca nel Wolverhampton è valutato oltre 40 milioni di euro e per questo il club inglese ha ......potrebbe accontentare Victor con una clausola da 100 milioni, può arriva una maxi offerta e allora sarebbe venduto Mg Udine 04/05/2023 - campionato di calcio serie A / Udinese -/ foto ...Il difensore, dopo un solo anno dall'arrivo in Serie A, ha deciso di lasciare ilapprofittando della clausola rescissoria. Cosi, inerme e impossibilitato ad alcuna imposizione,si rivolge ...

Spalletti smentisce ADL: "L'anno sabbatico ve lo siete inventati voi! Napoli una delle pretendenti Scudetto! Ai tifosi dico..." CalcioNapoli24

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giornalista sportivo Giancarlo Dotto ha commentato l'arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli.Importante gesto distensivo del presidente della Salernitana, Iervolino, per spezzare, anzi cancellare, le tensioni che esistono da oltre vent'anni tra tifosi azzurri e granata. Non solo ...