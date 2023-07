Napoli | a 12 anni “gioca” con gli amici con un coltello da 15 centimetri

... in gara con "Come d'aria" (Elliot), scrittrice esordiente scomparsa a 55lo scorso 1 aprile, ... A queste si è aggiunto l'incontro di, nell'auditorium del Mann - Museo Archeologico Nazionale,...La donna, 44, era originaria dima viveva daa Scicli (Ragusa) e sul suo profilo Facebook piovono i commenti dei contatti disperati per la sua prematura scomparsa. 'Ragusa News' ...Un torneo meno compresso rispetto agli altri, con un solo turno infrasettimanale (il 27 ... Occhi puntati suldel nuovo tecnico Rudi Garcia, che debutterà contro il Frosinone appena salito ...

Lufthansa, 55 anni di presenza nell'aeroporto di Napoli Agenzia ANSA

55 anni fa - nel luglio del 1968 - decollava il primo volo Lufthansa da Napoli per Francoforte. L'anniversario è stato ricordato oggi a Capodichino con una cerimonia alla quale ...Lufthansa e Napoli, insieme da 55 anni Luglio 1968: 55 anni fa decollava il primo volo Lufthansa da Napoli per Francoforte. Iniziava così la storia Lufthansa, una storia di successo.