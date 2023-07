Naomi Alderman | il femminismo tra disobbedienza morale e distopia dominante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha saputo dare gran voce alnei suoi romanzi muovendosi tra realtà e fantascienza e fornendo nuove chiavi di interpretazione per il ruolo femminile nella società. La donna èe queste sono le sue opere. “Mi sembrava strano leggere in tutti quei resoconti pseudoscientifici sul “perché gli uomini e le donne hanno ruoli diversi nella società”, risposte tipo “le bambine guardano di più le facce, e quindi le donne sono più empatiche”, o teorie religiose fuori dal tempo. Nessuno mai che dicesse “perché in media gli uomini possono gettare una donna dall’altro capo della stanza e non viceversa”. Sono dichiarazioni, riportate da Repubblica, diche spiegano molto della sua personalità e della sua voglia ...