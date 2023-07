Mutui | Salvini a banche | ' allungare scadenza rate per chi ha variabile' **

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Oggi il ministro Giorgetti sarà all'assemblea dellee noi ci aspettiamo che leitaliane, questo è il nostro suggerimento e non possiamo imporlo, permettano alla famiglie di pagare il mutuo a tassoallungandone la". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ospite di Morning News su Canale 5. "Quindi - ha spiegato - la rata rimane uguale, magari invece di pagarlo in dieci anni lo paghi in quindici anni perché in questo momento tante famiglie, artigiani, imprenditori non ce la fanno a star dietro a questa rata che qualche genio in Europa ha deciso che debba aumentare".

... hanno stimato come, in un anno, l'ammontare delle rate non pagate deisia cresciuto di quasi ...conferma dell'attività sotto traccia dei tecnici del Mef è arrivata dal vicepremier Matteo: ......le mosse allo studio è stato il leader leghista e ministro delle Infrastrutture Matteoche, ... alcune banche stanno studiando delle misure per allungare la durata deia tasso variabile ......Giorgia Meloni aveva parlato della necessità per il suo governo di fare di più per aiutare le famiglie in affanno per via del caro. A pochi giorni di distanza anche il suo vice Matteo...

La ricetta di Salvini contro il caro mutui. Ma scoppia il caso voli ilGiornale.it

Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Il governo è al lavoro per dare sollievo a chi ha visto schizzare le rate del mutuo variabile dopo i maxi rialzi dei ... stato il leader leghista e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, in ...