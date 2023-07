Musetti-Munar | secondo turno Wimbledon | ultime e diretta TV

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Questo pomeriggio, con orario stimato per le 18, si dovrebbe disputare il match valido per ildiche vedrà protagonisti Lorenzoe Jaume. Condizionale d’obbligo, considerato che in questi giorni il fitto calendario ha costretto l’organizzazione a posticipare al giorno dopo alcuni incontri. Intanto, ecco lee dove vedere intelevisiva la sfida, le(ATP Tour)Si prospetta un match interessante altra, entrambi reduci da due buone prove nel primo incrocio del loro torneo. L’italiano infatti si è ...

Tra queste ultime Sinner - Schwartzman e. C'è anche il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest'ultimo che parte avanti un set a zero. I due si erano trovati uno ......i possibili vincenti Sinner in Sinner - Schwartzman (in 3 set) Rublev in Rublev - Karatsev Goffin in Barrios Vera - Goffin Bublik in Bublik - Wolf Mmoh in Marterer - Mmohin...ITALIANI IN CAMPO OGGI MERCOLEDI' 5 LUGLIO Wimbledon, 2° turno: Sinner - Shwartzman, Court 1, ore 17:30 circa, diretta Tv Sky Sport, streaming Sky Go Wimbledon, 2° turno:, Court 18, ...

WIMBLEDON: OGGI SINNER E MUSETTI SNAI Sportnews

Lorenzo Musetti sarà protagonista anche nel secondo turno di Wimbledon contro Juame Munar: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Gaff: «Allieverà lo stress». Pegula: «Sono entusiasta». Queste le prime reazioni alla notizia Storico cambiamento nel dress code di Wimbledon: le tenniste potranno indossare biancheria colorata sotto ...