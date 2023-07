Musetti-Munar oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lorenzose la vedrà contro Jaumenel secondo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il carrarino ha confermato il buono stato di forma all’esordio, dove ha battuto senza troppi patemi il peruviano Juan Pablo Varillas. Di fronte a lui trova lo spagnolo, che al primo turno ha sconfitto in quattro set il bombardiere a stelle e strisce John Isner.(contando anche i precedenti andati in scena sul circuito Challenger) si trova in svantaggio per 3-0 nei precedenti. A partire nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, sarà l’iberico. Quest’ultimo, infatti, predilige i campi in terra battuta rispetto alle condizioni veloci. Il giovane azzurro ha una grande occasione per ...