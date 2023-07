Muore durante la camminata in montagna | il dramma davanti a parenti e amici

Malore , morto sul sentiero bellunese un escursionista di Paese , nel trevigiano. Il fatto oggi, 5 luglio, pochi minuti prima delle 16 sul sentiero sottostante a quello dell'Alta Via numero 1, a metà ...Dopo un travaglio durato quindici anni,i quali aveva anche commesso piccoli reati in cerca di una qualunque punizione, e dopo due tentativi di suicidio, era approdato volontariamente all'...... verso l'esterno e verso l'interno, la vita è un ciclo continuo, si nasce, sie si rinasce in ... ad ognuno di loro va il mio pensiero e l'impegno a non dimenticarlequest'anno di service'.

Francia, a Marsiglia 27enne muore durante i disordini colpito da proiettile “flash-ball” in uso alla polizia La Stampa

StampaTragedia in Puglia, dove un bambino di sei anni è annegato in mare durante un campo estivo. È accaduto a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), nelle acque antistanti il lido “Paradiso d ...Malore, morto sul sentiero bellunese un escursionista di Paese, nel trevigiano. Il fatto oggi, 5 luglio, pochi minuti prima delle 16 sul sentiero sottostante a quello dell'Alta Via numero 1, ...