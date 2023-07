Mount | «Dopo l’incontro che ho avuto con ten Hag | non posso che essere più entusiasta di venire al Manchester United»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Mason, nuovo giocatore del, ha parlato ai canali ufficiali dei Red Devils della sua nuova avventura Mason, nuovo giocatore del, ha parlato ai canali ufficiali dei Red Devils. PAROLE – «Non è mai facile lasciare il club in cui sei cresciuto, ma ilrappresenta una nuova sfida per la mia carriera. Ci ho giocato contro, so quanto sia forte la squadra in cui sto andando e non vedo l’ora di provare a vincere trofei importanti. E’ palese che nell’ultimo anno con ten Hag loè migliorato e io,aver incontrato l’allenatore, nonchepiùdi venire qui».

I Red Devils hanno accolto il centrocampista inglese in uscita dai blues, società dove è cresciuto e che ha voluto scrivere un messaggio d'addio per il classe '99 ...Il centrocampista inglese arriva dal Chelsea, ha firmato fino al 2028.MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale. Mason Mount è ...