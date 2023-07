Motorola ha fatto disegnare 15 sfondi per il Razr. Li distribuisce gratis e sono bellissimi

Le illustrazioni si adattano alla perfezione ai due display, interno ed esterno, del dispositivoe intendono interpretare una serie emozioni e stati d'animo con testi e disegni. Gli utenti ...... per molti anni l'evento dedicato ai videogiochi più importante in assoluto, hatemere il ... Ricezione pazzesca e ricarica fulmineaEdge 40 Pro , in offerta oggi da Bpm power a 718 euro ...razr 40 ultra è uno degli ultimi pieghevoli e si èsin da subito notare per disporre del più ampio display esterno della categoria. A circa un mese dal lancio globale l'azienda è ...

Motorola ha fatto disegnare 15 sfondi per il Razr. Li distribuisce ... DDay.it

Motorola e alla collaborazione con l’illustratrice Momusso ha realizzato una serie di colorati wallpaper destinati a razr 40 e razr 40 Ultra ...Proponendosi come uno degli smartphone pieghevoli più innovativi anche grazie al display esterno più ampio della categoria, razr 40 ultra si è rivelato un successo di vendite sia in Italia che nel mon ...