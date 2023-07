MotoGP | Augusto Fernandez su Acosta | “È forte e merita un posto in top class | ma anche io!”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si preannuncia una seconda parte di stagione cruciale per l’avventura indi, rookie e a caccia della riconferma nellae regina del Motomondiale per il 2024. Lo spagnolo della GasGas non ha sfigurato sin qui, piazzandoun grande exploit con la clamorosa quarta posizione di Le Mans in gara, tuttavia i suoi risultati non sono particolarmente esaltanti e non è assolutamente scontata la sua presenza in topl’anno prossimo. “Ogni anno sento la pressione del contratto, quindi mi concentro su me stesso. Mi comporto bene sotto questa pressione. Non è che mi piaccia, perché preferirei avere un contratto firmato. Credo davvero in me stesso e nella strada che posso percorrere con una“, dichiara il 25enne nativo di Madrid in ...

Augusto Fernández: "Acosta merita la MotoGP nel 2024, ma anche io!” Motorsport.com - IT

Augusto Fernández non ha la certezza di mantenere il suo posto in MotoGP per il 2024 e, pur riconoscendo che Acosta merita di fare carriera, sostiene che anche lui merita di restare. Il Campionato del ...MotoGP: “Credo molto in me stesso e nel fatto che il mio lavoro possa permettermi di continuare in MotoGP, anche se io non sono qui solo per restare, ma anche per vincere delle gare e dei titoli” ...