Ortolan è stato trovatonelle campagne di Montagnana, all'interno della sua macchina. Un ... Il sindaco di Casale di Scodosia,Marchioro, si sta recando a trovare la famiglia di Giacomo, ...... ma anche perché in quel momento l'ex cavaliere,lo scorso 12 giugno, non era in buone ... Non è il solo che avrebbe mostrato irritazione per gli approfondimenti di Giletti, lo stesso...Soccorso dagli agenti, è stato poi trasportato al Policlinico di Milano: èdopo ore di agonia. coordinati dall'allora pm della Dda di MilanoTatangelo, accertarono che la notte del ...

Morto Marcello Colasurdo, Napoli dice addio al re della tammurriata ilmattino.it

Lutto nella musica italiana, è morto a Pomigliano d’Arco l’attore e cantautore Marcello Colasurdo: aveva 68 anni. Solo lo scorso novembre aveva dovuto sostenere un intervento chirurgico oculistico. Da ...È morto il musicista Marcello Colasurdo, re della tammorra e fondatore degli E Zezi.