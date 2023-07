Morto Marcello Colasurdo | leader storico degli Zezi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) E’a 68 anni, ildel gruppo della paranza. Era malato da tempo. Nato a Campobasso, si era trasferito con la famiglia a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, all’età di dieci anni. Interprete della canzone tradizionale vesuviana e voce storica, di cui è stato componente per diciotto anni, è dal 1996 ildeiParanza. Numerose le sue collaborazioni dal vivo o in studio con i rappresentanti della musica popolare (o ad essa collegati) italiana, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare ad Enrico Capuano ai Modena City Ramblers; dagli Almamegretta ai 99 Posse; dalla Orchestra Popolare Campana a Daniele Sepe.è inoltre ...

Ortolan è stato trovatonelle campagne di Montagnana, all'interno della sua macchina. Un ... Il sindaco di Casale di Scodosia,Marchioro, si sta recando a trovare la famiglia di Giacomo, ...... ma anche perché in quel momento l'ex cavaliere,lo scorso 12 giugno, non era in buone ... Non è il solo che avrebbe mostrato irritazione per gli approfondimenti di Giletti, lo stesso...Soccorso dagli agenti, è stato poi trasportato al Policlinico di Milano: èdopo ore di agonia. coordinati dall'allora pm della Dda di MilanoTatangelo, accertarono che la notte del ...POMIGLIANO D’ARCO – È morto il musicista Marcello Colasurdo, grande interprete della tammorra e della canzone popolare vesuviana, voce storica dei Zezi di Pomigliano d’Arco. L’annuncio sulla sua pagin ...È morto il musicista Marcello Colasurdo, grande interprete della tammorra e della canzone popolare vesuviana, voce storica dei Zezi di Pomigliano d'Arco. L'annuncio sulla sua pagina Facebook. Era nato ...