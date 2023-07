Morto Marcello Colasurdo | il ‘re della tammurriata’ | primo a portare in tutta Italia e all’estero la musica popolare campana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Adesso alzate le vostre tammorre nell’alto dei cieli e suonate per me! Io da lì continuerò a suonare per voi nei cerchiterra e dei Campi Elisi. Grazie a tutti per l’amore che mi avete dato!”: questa la nota su Facebook che ha fatto saperemorte di. Il musicista, cantautore e attore èoggi, 5 luglio, all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. Molisano di origini,si era trasferito in giovane età a Pomigliano d’Arco (provincia di Napoli) ed era diventato il retammurriata. Considerato un partenopeo ‘doc’, a metà degli anni Sessanta aveva fondato il gruppo operaio E’ Zezi e con le sue incredibili esibizioni aveva portato inla...