Montecitorio | question time con il ministro Lollobrigida

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Ildell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco(foto), risponderà a un’interrogazione sui tempi di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2023 a favore delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie per il risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana (Bruzzone – Lega). L'articolo L'Opinionista.

