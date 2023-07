Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto in acque libere | i convocati dell’Italia | Gregorio Paltrinieri guida spedizione azzurra

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha ufficializzato la lista deiper idiper quanto riguarda ilin. Le gare di fondo si disputeranno presso il Seaside Momochi Beach Park dal 15 al 20 luglio e vedranno in acqua sei atleti azzurri. La punta di diamante sarà ovviamentee insieme al fuoriclasse carpigiano nella squadra maschile ci sarà il solo Domenico Acerenza. Più ricca la squadra femminile, che potrà contare su Barbara Pozzobon, Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci. Lasarà completata dal resto dello staff tecnico, visto che oltre a Rubaudo saranno in Giappone i tecnici Fabrizio ...

Le convocate del Setterosa per idi2023 Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo ...Si avvicinano idiper il Settebello di Sandro Campagna , che esordiranno lunedì 17 luglio contro la Francia nella competizione iridata. Il commissario tecnico ha quest'oggi diramato la lista dei 15 ...Ufficiali i 15 convocati del Ct Sandro Campagna per idiin programma dal 17 al 29 luglio. Sono ben sette i rappresentanti della Pro Recco campione d'Europa. Gli azzurri, vicecampioni del mondo in carica, affronteranno la Francia nel ...

Nuoto artistico, Minisini non parteciperà ai Mondiali di Fukuoka il prossimo 14 luglio RaiNews

Il commissario tecnico Carlo Silipo ha definito la composizione del Setterosa che parteciperà ai campionati mondiali di pallanuoto femminile, in svolgimento al Marine Messe Fukuoka Hall B, dal 16 al 2 ...Il Ct Alessandro Campagna reso nota la lista dei 15 azzurri che faranno parte della spedizione per il Mondiale in Giappone previsto dal 17 al 29 luglio al Marine Messe di Fukuoka. Il Settebello, ...