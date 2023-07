Mondiali di Nuoto | diramati i nomi degli Azzurri per le gare delle Acque Libere

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Mancano 10 giorni all’inizio deidia Fukuoka e anche la competizione dedicata alla gara. Sono statioggi iche parteciperanno alle competizioni. Dal 14 al 30 luglio tutte le, dalaldi fondo, alla palla, fino ai tuffi. Per ildi fondo lesi svolgeranno dal 15 al 20 luglio. Per la classe maschile, Paltrinieri va a cacciaori di specialità e lo fa anche Domenico Acerenza. Con loro lo fanno anche Barbara Pozzobon e Rachele Bruni, tra le altre, puntano al podio. Le prove si svolgeranno presso il Seaside Momochi Beach ...

diin Giappone saranno sui canali di Sky Sport. I convocati Edoardo Di Somma (AN Brescia) Vincenzo Dolce (AN Brescia) Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia) Francesco Condemi (CC ...... alla fine la spunta l'Inter - Ancelotti sulla panchina del Brasile dal 2024 - Elisa Longo Borghini si ritira dal giro donne dopo una caduta -paralimpico, grandi aspettative per i- ...Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre): 100 T63 Leggi anchedi, 24 atleti a caccia di medaglie e pass olimpici Leggi i commenti Paralimpici: tutte le notizie 5 luglio 2023

Nuoto artistico, Giorgio Minisini salta i Mondiali. Cos'è successo e perché non gareggerà in Giappone OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Un argento, tante emozioni e grandi ambizioni. Tutto questo regala la giovane Italia di Marco Menchinelli nella seconda giornata degli europei juniores di Belgrado. Alessandro Ragaini ...Filippo Magnini è considerato uno dei migliori nuotarori a livello mondiale. Cosa fa dopo aver appeso gli occhiali al chiodo