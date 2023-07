Mogol | “Stimo Meloni | lotta dalla mattina alla sera per l’Italia E crede solo nella competenza”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Il fatto che stimi Giorgiaè fuor di dubbio: è ovunque con efficacia straordinaria e dimostra alle altre la forza delle donne.per il Paese e. Accidenti quanto è vero!». A dirlo è statoche, in una lunga intervista al Corriere dellasu temi per lo più di carattere personale e professionale, non ha avuto remore a tornare a ribadire la sua ammirazione per il premier, che, come emerge, non si basa limitadedizione senza riserve al, ma anche al merito delle sue scelte politiche. A partire da quelle sull’immigrazione.: ...