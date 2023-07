Mogol | «Non ascolto la musica | nemmeno prima Credo che incontrerò Battisti quando sarò morto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Giulio Rapettiil 17 agosto compie 87 anni. Il Corriere della Sera lo intervista., quante canzoni ha scritto? «Ah non lo so… Però ho venduto 523 milioni di dischi nel mondo. Sono terzo, dopo i Beatles ed Elvis Presley». Chi le piace dei giovani? «Non so, non li conosco…». Non ascolta la? «No, ma. Ho ancora il giradischi, ma i dischi non ci sono più». Guarda Sanremo? «No. La competenza per me è fondamentale». E se le chiedessero di fare il direttore artistico? «Dovrebbero darmi un mucchio di soldi». In compenso continua a fare serate: 60 l’estate scorsa. «Riempiamo le piazze, vengono a sentirci 3-4-5 mila persone, cantano tutti, li incito». Ma lei non era stonato? «Non più, si può diventare intonati. Basta cantare per dieci giorni con un disco che fa da guida, una o due ...