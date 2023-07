Modena | il pugile Giulio Marleci morto a 29 anni per malore improvviso mentre era alla guida La famiglia | “Era sano | si sottoponeva periodicamente a controlli per lo sport”

... è finito con l'auto contro i cassonetti di via De Gavasseti, a. Gli amici, sui social, ... era molto conosciuto nel mondo sportivo modenese: giocava a calcio ed era un affermato. Aveva ...Tragedia ieri sera intorno alle 21.30 in zona San Cataldo a. Un giovane di 30 anni, Giulio Marleci, nome noto nel mondo della boxe dilettantistica, è morto dopo essere stato colto da un malore ...... interpretato da Will Smith vincitore dell'Oscar® 2022; e FATHER STU, l'incredibile vita del...visuale Rä di Martino in collaborazione con la Scuola di alta formazione di FondazioneArti ...Ieri è rimasta chiusa per lutto la Ring-Adora dove Giulio Marleci si allenava come pugile. I compagni sotto choc per l’improvvisa scomparsa del 29enne: "Sarai sempre con noi".Nel video l’intervista a Giovanni Rosa, Community Pugili da Tastiera e amico di Giulio Sul ring era un campione. Aveva molti match alle spalle e il suo sogno era quello di diventare un professionista.