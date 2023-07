La notizia, mantenuta nella massima riservatezza, è stata appresa e divulgata a funerali avvenuti dalla Gazzetta die trova conferma in ambienti familiari. Lascia la moglie Alessandra e la ...Il difensore classe 2002, nella passata stagione alin Serie B, arriva in prestito dall'Atalanta. 16.55 - Il Sassuolo riporta in patria il difensore italiano del Nizza, Mattia Viti. Lanciato a ...Il Genoa e Stefano Sturaro si dicono. Le parti non hanno trovato un accordo dopo la fine del contratto il 30 giugno scorso e il ...in A nel 2013 dopo una prima esperienza in prestito alin ...

Modena, addio a Guidalberto Guidi: l'ex presidente di Confindustria aveva 82 anni Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Modena, addio a Guidalberto Guidi: l'ex presidente di Confindustria aveva 82 anni ...Il Monza divide la propria giornata su due fronti, da un lato la risoluzione del contratto di Tommaso Morosini e dall'altro la presentazione del nuovo ...