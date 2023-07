MLS | Bernardeschi | «Mi scuso con la società | ma non c’è stata una testata»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Federicosi scusa con i tifosi del Toronto, ma nega di aver colpito l’avversario con una teFedericoè tornato sulla terifilata ad un avversario durante la sfida tra Toronto e Orlando, chiedendo scusa per l’intenzione al suo club, ma negando di aver compiuto il gesto. Di seguito le sue parole su Instagram. «Ci tengo a chiarire che non c’èalcuna te. È stato un brutto gesto, dovuto alla frustrazione per il momento difficile che stiamo attraversando. Voglio esprimere ancora una volta le mie profonde scuse ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico, allae a tutti i tifosi».