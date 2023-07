Miwa Energia | passo importante per il futuro | rinnova Stefan Spasojevic

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCestistica Benevento è lieta di annunciare il rinnovo del contratto conper la stagione 2023/2024 di Serie B. Il talentuoso atleta, Ala Grande della squadra, continuerà a far parte del team che si prepara all’avventura del campionato in arrivo.ha dimostrato una straordinaria dedizione e un impegno costante verso l’eccellenza sul campo, facendosi notare come una delle stelle emergenti della pallacanestro sannita. La sua partecipazione alla promozione della squadra in Serie B è stata fondamentale e siamo lieti di continuare a sostenere il suo sviluppo professionale. Il rinnovo del contratto dirappresenta un...