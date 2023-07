Mission | Impossible 7 | le recensioni dei critici USA promuovono il film all' altezza dei capitoli precedenti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ledi7 firmate daiamericaniil nuovo capitolo delle avventure di Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Il 12 luglio 2023 arriverà nei cinema italiani- Dead Reckoning Parte 1 e le primesembrano promuovere il settimo capitolo della storia di Ethan Hunt. Tom Cruise, in particolare, sembra in grado di sostenere la saga con la propria interpretazione e l'impegno nelle scene d'azione. Ledeiamericani Il critico di The Hollywood Reporter, David Rooney, ha dichiarato che- Dead Reckoning Parte Uno ha dei passaggi a vuoto dal punto di vista della narrazione, problema che ...

Tom Cruise non ha dubbi: la saga di andrà avanti a lungo. 'Voglio interpretare Ethan Hunt fino ad 80 anni', ha dichiarato la ...

Paramount Pictures ha condiviso in rete una speciale featurette da Mission: Impossible 7, film intitolato per l'occasione Dead Reckoning Parte Uno.Com’è stata realizzata la spettacolare sequenza del treno di Mission: Impossible 7 che abbiamo visto più volte nei trailer promozionali Un nuovo video sul canale della Paramount Pictures ci mostra ...