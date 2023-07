Minori | Valente Pd presenta un ddl sui figlicidi | ‘stop a nuovi Federico Barakat’

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Nei casi di violenza di genere o domestica sui figli il giudice “anche d’ufficio, dispone l’immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento”. Lo prevede il ddl ‘Fermiamo i’,to al Senato da Valeria, senatrice dem e presidente delle Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura, nato dalla storia diBarakat, ucciso con 37 coltellate nel 2009 dal padre poi suicida in un’Asl di San Donato milanese.Il ddl intende introdurre nel codice civile l’articolo 317-ter e ha lo scopo di restituire centralità al ruolo della giurisdizione civile ele in un quadro di emersione della violenza di genere e domestica nella fase di affidamento dei figli, impedendo la vittimizzazione secondaria delle donne ...

Gli autori degli omicidi deihanno un'età compresa tra i 40 e i 45 anni e appartengono al ceto medio - alto. "Questo ddl " dichiara Valeria- , confermato dalle decine di audizioni ...In Italia, negli ultimi 20 anni, i casi di figlicidio sono stati 535. Dal 2000 al 2013 340 iuccisi. L'anno nero è stato il 2014, con 39 figlicidi, seguito dal 2018 con 33. E dal 2020 ad ......biglietto da visita per un visitatore pronto a varcare la soglia di quello che fu il ... intero 12, ridotto 6; biglietto unico per visitare tutto il Polo Reale, gratuito perdi anni 18, ...

Minori: Valente (Pd) presenta un ddl sui figlicidi, 'stop a nuovi ... Il Dubbio

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Nei casi di violenza di genere o domestica sui figli il giudice “anche d’ufficio, dispone l’immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento”. Lo prevede il ...Uomini responsabili l'87% delle volte, donne il 13%. La senatrice Pd Valente: 'Approvare ddl 91 per colmare i vuoti legislativi in materia' ...