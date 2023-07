Untemporale si è abbattuto la notte scorsa su, con piogge violente e grandinate . Tra l'una e le due di notte la città è stata colpita dai rovesci che hanno provocato diversi ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -temporale con grandinata - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow DOPO DUE GIORNI Fotogallery - Bergamo, tratta in salvo la speleologa bloccata in una grotta in pieno centro città ...Untemporale si è abbattuto la notte scorsa su, con piogge violente e grandinate. Tra l'una e le due di notte la città è stata colpita da una bomba d'acqua, che ha provocato diversi ...

Milano, violento temporale con grandinata: danni e allagamenti TGCOM

Un violento temporale, con un'intensa grandinata, si è abbattuto nella notte su Milano e il suo hinterland. Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale ...La previsioni per i prossimi giorni sulla Lombardia: tempo variabile ancora per qualche giorno, poi torna l’afa ...