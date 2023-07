Milano | da ieri due nuove fermate della M4 | Tricolore e San Babila

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si parte, stavolta davvero. Dapuò contare finalmente sue San, le dueM4. È la linea blu, la quartametropolitana (ma quinta in ordine di ...

Si parte, stavolta davvero. Dapuò contare finalmente su Tricolore e San Babila, le due nuove fermate della M4. È la linea blu, la quarta della metropolitana (ma quinta in ordine di realizzazione, dopo la M5) e adesso ...Tiene ancora pero' il Ftse Mib ache perde solo lo 0,06%. L'indice milanese ha tirato il fiatodopo una serie positiva di sei sedute e dopo essere tornato sui massimi dal 2008. I mercati ......di, ci auguriamo di realizzare la 6 e forse anche la 7" si sbilancia. E ricorda che M4 ha trasformato strade e piazze in superficie, come l'asse tra corso Concordia e Indipendenza dove...

Nubifragio a Milano, grandine e bomba d'acqua di notte con 40 millimetri di pioggia: Navigli e Isola le zone più colpite Corriere Milano

La Blu verso l'Idroscalo, ipotesi Rosa fino a Opera. Col lavoro agile Atm ha perso il 15% dei passeggeri Collegare il tratto tra San Babila è l'aeroporto in dodici minuti di metrò è «un fatto epocale» ...Milano ieri ha inaugurato l’ennesimo prolungamento di linee metropolitane urbane e il sindaco Sala ha annunciato che si sta lavorando già alla Linea M6. E Monza monza metro m5 ...