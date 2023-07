Milan | The Athletic | alzata a 22 milioni l’offerta per Pulisic

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilcontinua la sua trattativa con il Chelsea per Christian. Dopo un’iniziale offerta da 14rifiutata dai Blues, i rossoneri – secondo quanto riportato dal sito The– avrebbero alzato la posta a 18,9di sterline, pari a 22di euro. Sul 24enne calciatore della nazionale statunitense ci sarebbe anche il Lione: sempre secondo il media nordamericano, i francesi avrebbero formalizzato un’offerta da 25di euro. SportFace.

Stando al sito americanoAthletic, ilha fatto una seconda offerta per Christian Pulisic, attaccante del Chelsea. Dopo che l'offerta iniziale di 14 milioni era stata rifiutata, i rossoneri avrebbero alzato la posta ...... Napoli -alla decima. Dalla 13esima alla 17esima il Napoli affronterà in blocco Atalanta, Inter, Juventus e Roma Napoli's Nigerian forward Victor Osimhen holdsItalian Scudetto ...È il 31 dicembre 1999 e al lussuosoPalace Hotel fervono i preparativi per il Capodanno più ... Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi,Peschel, Bronwyn James, ...

The Athletic - Milan, offerta migliorata per Pulisic. Rossoneri sempre in contatto col Villarreal per... Milan News

Alvaro Morata potrebbe diventare l’attaccante del Milan nella prossima stagione. I rossoneri stanno giocando su più tavoli in questa fase e lo spagnolo al momento sembra l’obiettivo più abbordabile pe ...Il cammino dei bianconeri nella nuova stagione di Serie A 2023 – 2024, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario ...