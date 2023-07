Tra une una 'raffica', la celebre rubrica con i colpi del giorno, Di Marzio ha passato ...come Aouar che era seguito anche dal Napoli e Ndicka per il quale era forte l'interesse del, ...... ecco emergere un nuovodi mercato risalente a quando era semplicemente un ragazzino. ... Prima di andare al, venne a provare a Torino, quando io allenavo i suoi coetanei, nati nel '99. ...Ascolta ', tra 24 ore parte la missione per Chukwueze' su Spreaker. LE CIFRE - Racontavamo che ora sta per partite la missione più difficile ovvero quella con il Villarreal. Il sottomarino ...

Milan, retroscena su Frattesi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Kamada ha detto no a questi due top club per andare al Milan! Spunta questo retroscena sul fantasista giapponese Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato un… Leggi ...Frattesi all’Inter, spunta un retroscena sul centrocampista che lascia il Sassuolo: il Milan ci ha provato anche così Nella giornata di oggi l’Inter ha superato la concorrenza e chiuso con il Sassuolo ...