Milan-Reijnders | la conferma del padre | 'Stanno trattando con l'Az'

...stanno accelerando - come raccontato su Calciomercato.it - per mettere le mani su. Il ... Il, inoltre, ha voglia di chiudere con il Chelsea, anche per Christian Pulisic, che ha dato ..., il punto sul mercato C'è un centrocampo da rifondare in casa: i rossoneri hanno messo gli occhi su Pulisic e. Per l'americano il Chelsea chiede 20 milioni, rifiutando quella ...... la distanza tra le parti è davvero minima (2 milioni di euro) e non è da escludere, dunque, che la risposta all'ultima offerta del, possa essere positiva da parte dell'Az Alkmaar.ha ...

Tijjani Reijnders si sta avvicinano sempre di più al Milan. A riferirlo è il quotidiano olandese De Telegraaf che spiega che il giocatore ha già raggiunto un accordo con ...CALCIOMERCATO - Juventus, Milan e Inter: oggi in chiave calciomercato si parla dei movimenti delle tre big del campionato italiano, con i bianconeri e seguire i ...