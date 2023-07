Milan | proposto uno scambio per Scamacca | i dettagli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilcontinua a provarci per arrivare a Gianlucae avrebbeal West Ham unoIlcontinua a provarci per arrivare a Gianlucae avrebbeal West Ham uno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri avrebbero messo sul piatto il belga Origi per provare a riportare in Italia l’attaccante.

Il Milan, per rinforzare l'attacco, punta ad uno scambio tra Origi e scamacca del West Ham. Tuttavia, è ancora tutto da definire.Sul fronte attacco, registrato il nuovo no di Dybala alle offerte arabe, resta in ballo Scamacca. Come Kristensen, anche il centravanti (cresciuto nel vivaio giallorosso) ha dato il suo… Leggi ...